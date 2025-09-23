Capa Jornal Amazônia
Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto

Ruy Ferraz Fontes, executado na semana passada em Praia Grande, litoral de São Paulo

Estadão Conteúdo

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo matou nesta terça-feira, 23, um homem suspeito de integrar o Bonde dos 14, grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que já teria jurado de morte o ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, executado na semana passada em Praia Grande, litoral do Estado.

O suspeito foi identificado como Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como "Nego Mimo" ou "Nego Limo". Segundo a PM, ele estava foragido da Justiça e havia fugido do sistema prisional, onde cumpria pena por homicídio.

Conforme o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, Nego Mimo fazia parte do "Bonde dos 14", grupo formado pelos "14 criminosos mais importantes do PCC" com atuação nas ruas.

Ainda conforme o chefe da pasta, ele teria sido um dos mentores e executores de um plano para matar o então delegado-geral em 2019, quando Ruy Fontes chefiava a Polícia Civil paulista.

Fontes ficou conhecido pela atuação contra a facção. Em 2006, foi o responsável por indiciar a cúpula do PCC, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os líderes serem transferidos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

"Esse criminoso fazia parte dos 14 mais importantes integrantes do PCC que estavam nas ruas e, em 2019, depois de um relatório da própria Polícia Civil, foi apontado como responsável por planejar e executar um atentado contra o então delegado-geral", disse Derrite.

Cleberson já havia sido preso por homicídio, organização criminosa, tráfico, corrupção de menores, uso de documentos falsos, entre outros crimes. Ele estava detido e se beneficiou de uma saída temporária, não retornando ao presídio, disse o secretário.

Troca de tiros na zona leste

Segundo a PM, ele foi morto após troca de tiros com policiais na Avenida Luíza Rosa Paz Landim, na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo. A corporação informou que foi acionada após denúncia de que Cleberson estaria no local.

Durante a abordagem, o suspeito teria reagido, atirado contra os agentes e sido atingido no tórax. Ele chegou a ser levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaim Paulista, mas não resistiu. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é acompanhado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que a ocorrência ainda está em andamento.

A Polícia Civil não confirmou se Cleberson tinha relação direta com a morte de Ruy Ferraz Fontes.

O ex-delegado-geral, que era secretário de Administração de Praia Grande, foi assassinado no último dia 15, após sair da Prefeitura. O carro em que estava foi alvejado por tiros de fuzil disparados por homens encapuzados, ainda não identificados. Três pessoas já foram presas sob suspeita de ligação com o crime.

