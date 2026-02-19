Capa Jornal Amazônia
Inmet: todo o Sudeste está em alerta para ventos e chuvas intensas

Um alerta laranja para perigo de tempestades também foi emitido nesta quinta para algumas regiões

Estadão Conteúdo
fonte

Houve registro de temporais em pontos espalhados por praticamente todas as regiões da cidade (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 19. O aviso indica a possibilidade de volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, incluindo ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Um alerta laranja para perigo de tempestades também foi emitido nesta quinta para a região noroeste do Estado Paulista, Oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e grande parte do Mato Grosso do Sul. Esse aviso indica a possibilidade de volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao dia, o que inclui ventos que podem variar entre 60 e 100km/h.

Um terceiro alerta, dessa vez indicando perigo para chuvas intensas, foi emitido nesta quinta para grande parte do País. O aviso laranja abrange uma pequena faixa do norte de São Paulo, divisa com Minas Gerais, que assim como o Rio de Janeiro, está na área que pode ser afetada. Outras regiões como Goiânia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e parte do Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará também receberam o alerta.

No caso do alerta laranja, existe maior risco para alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Já no alerta amarelo, há chance de ocorrências como quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

O Inmet informa ainda que em casos de avisos de severidade laranja o recomendado é desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Caso a pessoa esteja na rua, deve evitar se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

CLIMA/INMET/SUDESTE/CHUVA/VENTO/ALERTA
