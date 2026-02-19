Inmet: todo o Sudeste está em alerta para ventos e chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 19. O aviso indica a possibilidade de volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, incluindo ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Um alerta laranja para perigo de tempestades também foi emitido nesta quinta para a região noroeste do Estado Paulista, Oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e grande parte do Mato Grosso do Sul. Esse aviso indica a possibilidade de volume de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao dia, o que inclui ventos que podem variar entre 60 e 100km/h.

Um terceiro alerta, dessa vez indicando perigo para chuvas intensas, foi emitido nesta quinta para grande parte do País. O aviso laranja abrange uma pequena faixa do norte de São Paulo, divisa com Minas Gerais, que assim como o Rio de Janeiro, está na área que pode ser afetada. Outras regiões como Goiânia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e parte do Mato Grosso do Sul, Bahia e Pará também receberam o alerta.

No caso do alerta laranja, existe maior risco para alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Já no alerta amarelo, há chance de ocorrências como quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

O Inmet informa ainda que em casos de avisos de severidade laranja o recomendado é desligar aparelhos eletrônicos da tomada. Caso a pessoa esteja na rua, deve evitar se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.