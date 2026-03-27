Alertas: Inmet prevê chuvas intensas e ventos fortes em várias regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para chuvas intensas em diversas regiões do País. A previsão indica volumes elevados de precipitação e ventos fortes, com os avisos válidos até o fim desta sexta-feira, 27.

O alerta laranja, considerado de perigo, aponta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia. As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h, elevando o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso laranja abrange áreas das regiões Norte e Centro-Oeste, incluindo:

Regiões do Acre (Vale do Acre e Vale do Juruá);

Partes do Amazonas (centro, sul, norte e sudoeste amazonense);

Trechos do Pará (Baixo Amazonas, Marajó, sudoeste e sudeste paraense);

Leste de Rondônia e a região de Madeira-Guaporé;

Norte e sul de Roraima e o norte de Mato Grosso.

Alerta amarelo para chuvas

Já o alerta amarelo, que indica perigo potencial, prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h, com menor risco de transtornos comparado ao nível laranja.

As áreas afetadas pelo alerta amarelo são amplas, abrangendo:

Partes do Pará (nordeste, sudeste, sudoeste Paraense, Marajó, metropolitana de Belém e Baixo Amazonas);

Regiões do Tocantins, Maranhão e Ceará;

Áreas do Piauí e do Amapá;

Diferentes pontos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás;

Trechos do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

Onda de calor no Sul do Brasil

Em contrapartida às chuvas, a Região Sul do País encontra-se sob **alerta vermelho** de grande perigo para onda de calor. As temperaturas podem superar em até 5°C a média por mais de cinco dias, configurando risco à saúde da população.

Este aviso abrange regiões do Rio Grande do Sul, como o centro ocidental, noroeste, sudoeste e sudeste do Estado.

A Climatempo informa que o calor intenso é provocado por uma massa de ar quente. Esta massa atua sobre o Paraguai e o norte da Argentina e avança sobre o território brasileiro.

O sistema eleva as temperaturas principalmente no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, na faixa oeste da Região Sul e em áreas do interior de São Paulo. Apesar do predomínio do calor, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Sul, especialmente à tarde e à noite, devido à combinação de altas temperaturas e umidade, com ocorrência localizada de raios.