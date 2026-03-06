Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet tem alertas laranja e amarelo para chuvas em SP e outros Estados do Brasil

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso é válido até esta sexta-feira, 6.

Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:

São Paulo Divisa de São Paulo com o Paraná Trechos de Goiás Minas Gerais Rio de Janeiro Trechos de Espírito Santo

Alerta laranja para tempestade válido até a noite desta sexta-feira:

Rio Grande do Sul Trechos de Santa Catarina Alerta laranja para chuvas intensa válido até a noite desta sexta-feira:

Rondônia Amazonas Pará Mato Grosso Goiás Tocantins Trechos do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais

Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Norte e Nordeste do País.

Cidade de São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo sinaliza para a possibilidade de chuva rápida e isolada no sábado, 7, com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

No domingo, 8, a aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo. "As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento", afirma o CGE.

A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira, 10, na capital paulista.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC; Sábado: entre 21ºC e 26ºC; Domingo: entre 21ºC e 28ºC; Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC; Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

Palavras-chave

CLIMA/BRASIL/INMET/CHUVA/ALERTA
