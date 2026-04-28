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Pará em alerta: Inmet publica aviso de chuvas intensas e ventos fortes

Aviso de perigo indica risco de alagamentos e descargas elétricas em mais de 100 municípios paraenses até o final desta terça-feira

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (28), alertas laranja e amarelo para chuvas intensas e tempestades em diversos municípios do Pará, além de outros estados das regiões Sul, Norte e Nordeste do País.

Os avisos para o Pará, de perigo (laranja) e perigo potencial (amarelo), preveem precipitações de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h em algumas regiões. Os alertas permanecem vigentes até as 23h59 de hoje, com riscos de alagamentos, queda de árvores e descargas elétricas.

Para o Estado de São Paulo, o aviso amarelo, válido até a noite desta terça, indica chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Já em áreas do Amazonas, Acre, Paraná e Santa Catarina, o aviso laranja sinaliza tempestades com ventos de até 100 km/h e também queda de granizo.

Detalhes dos alertas no Pará

No Pará, o alerta laranja contempla cidades como Marabá, Castanhal e Paragominas, onde a chuva pode atingir entre 30 e 60 mm/h. Por outro lado, o alerta amarelo cobre áreas como Belém, Ananindeua e Santarém, com volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h.

Recomendações de segurança

A orientação é que a população mantenha a atenção redobrada durante o período de instabilidade climática, seguindo as medidas de segurança.

  • Não estacione veículos próximos a placas de propaganda ou debaixo de árvores.
  • Desligue o quadro geral de energia se houver riscos de inundações.
  • Procure abrigo seguro e evite áreas abertas durante descargas elétricas.
  • Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em casos de rajadas de vento, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão.

Para obter mais informações ou em situações de emergência, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) via 193.

Municípios paraenses em alerta

A lista de municípios do Pará atingidos pelos alertas laranja e amarelo do Inmet inclui mais de 100 localidades. Entre os principais sob o aviso de perigo (laranja) estão Abaetetuba, Altamira, Bragança, Cametá, Itaituba e Tucuruí.

Para conferir a lista completa de cidades e atualizações sobre o tempo, acesse o site oficial do Inmet.

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