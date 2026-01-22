Inmet tem alerta laranja e amarelo para chuvas no Brasil; veja quais Estados são afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 22, alertas de chuvas para diversas regiões do país. As áreas com aviso incluem níveis amarelo e laranja de risco, válidos até o próximo sábado, 24.

Das cinco regiões brasileiras, apenas os Estados do Sul estão fora destes alertas de precipitações. A população deve estar atenta às diferentes categorias de risco anunciadas pelo órgão.

A previsão indica a continuidade das chuvas até o fim de semana, especialmente na região Sudeste. Isso ocorre devido ao segundo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que permanece ativo.

Detalhes do Alerta Amarelo do Inmet

O alerta amarelo indica risco potencial de chuva e abrange diversas localidades do Brasil. As precipitações previstas variam de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Neste cenário, a recomendação é que a população redobre a atenção para a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Estão incluídas áreas em:

Goiás

Minas Gerais

Espírito Santo

Tocantins

Maranhão

Acre

Pará

Mato Grosso

Rondônia

Amazonas

Bahia

Rio de Janeiro

Piauí

Distrito Federal

Alerta Laranja: Áreas de Risco Elevado

Já o alerta laranja representa um risco mais elevado e a possibilidade de danos maiores em algumas regiões do país. As chuvas esperadas situam-se entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia.

Nessa situação, o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios é ainda mais acentuado, exigindo maior precaução dos moradores. O aviso se estende a áreas em:

Goiás

Minas Gerais

Pará

Bahia

Tocantins

Maranhão

Mato Grosso

Acre

Espírito Santo

Amazonas

Rondônia

Piauí

Roraima

Amapá

São Paulo

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Segundo informações da Climatempo, cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram os maiores volumes de chuva no país nos últimos dias, com acumulados entre 100 mm e pouco mais de 200 mm em vários pontos.

Em acordo com os alertas emitidos pelo Inmet, a ZCAS de 2026 permanecerá ativa sobre a região Sudeste até sábado, 24, reforçando a continuidade das fortes chuvas previstas.