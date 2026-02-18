Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet mantém São Paulo em alerta para chuvas intensas; veja outros Estados afetados

Estadão Conteúdo

O Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, permanece sob alerta laranja para chuvas intensas ao menos até quinta-feira, 19, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso também vale para cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Na terça-feira, 17, em razão do temporal, foram registrados doze chamados para ocorrências de quedas de árvores na capital e região metropolitana com destaque para a região do bairro Vila Sônia, na capital, além dos municípios de Taboão da Serra e Itapevi.

Ainda de acordo com o Inmet, há ainda alerta laranja para tempestades nesta quarta-feira que atingem Estados do Sul, além de Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste do País. Também há avisos para chuvas intensas em Estados do Norte e Nordeste no mesmo período.

Na cidade de São Paulo, segundo a Defesa Civil do Estado, foi registrado um ponto de alagamento intransitável na Avenida Regente Feijó, sentido bairro, próximo da Rua Arnaldo Rosa.

Desde dezembro, o Estado paulista contabiliza 17 mortes por chuvas, sendo oito especificamente por enxurrada. A última ocorrência foi registrada na segunda-feira, 16, quando Alice Ferreira Conceição, de 60 anos foi arrastada por uma enxurrada durante o temporal em Mandaqui, zona norte da cidade de São Paulo.

A Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e vai até 31 de março. Veja a seguir as mortes registradas até agora no Estado de São Paulo:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.

- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.

- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.

- Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.

- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.

