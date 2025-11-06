Inmet emite alertas laranja e amarelo pelo Brasil; veja regiões afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja para tempestades em diversas regiões do Brasil. Um dos avisos é válido, inclusive, para o Estado de São Paulo que tem registrado transtornos em razão de fortes precipitações.

Na capital paulista, além da mudança do tempo, com temperaturas mais baixas nesta quinta-feira, 6, permanece a possibilidade de chuva nos próximos dias, sendo mais intensa no sábado, 8.

Alerta laranja para tempestade

Segundo o Inmet, o aviso é válido até sexta-feira, 7, com possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Estados afetados:

1. Rio Grande do Sul 2. Santa Catarina 3. Trecho do Paraná

Alerta amarelo para tempestade

Conforme o instituto, a notificação vale até esta quinta-feira, com chance de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

Estados afetados:

1. São Paulo 2. Mato Grosso do Sul 3. Goiás 4. Minas Gerais 5. Rio de Janeiro 6. Bahia 7. Tocantins 8. Espírito Santo

Outros alertas

Também há outros dois avisos amarelos para chuvas intensas que valem nesta quinta-feira para áreas do Nordeste e Norte do País. Além de um aviso para ventos costeiros que atinge o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e um trecho de São Paulo, incluindo Ilha Comprida e Cananeia.