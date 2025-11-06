Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet emite alertas laranja e amarelo pelo Brasil; veja regiões afetadas

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja para tempestades em diversas regiões do Brasil. Um dos avisos é válido, inclusive, para o Estado de São Paulo que tem registrado transtornos em razão de fortes precipitações.

Na capital paulista, além da mudança do tempo, com temperaturas mais baixas nesta quinta-feira, 6, permanece a possibilidade de chuva nos próximos dias, sendo mais intensa no sábado, 8.

Alerta laranja para tempestade

Segundo o Inmet, o aviso é válido até sexta-feira, 7, com possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Estados afetados:

1. Rio Grande do Sul 2. Santa Catarina 3. Trecho do Paraná

Alerta amarelo para tempestade

Conforme o instituto, a notificação vale até esta quinta-feira, com chance de chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

Estados afetados:

1. São Paulo 2. Mato Grosso do Sul 3. Goiás 4. Minas Gerais 5. Rio de Janeiro 6. Bahia 7. Tocantins 8. Espírito Santo

Outros alertas

Também há outros dois avisos amarelos para chuvas intensas que valem nesta quinta-feira para áreas do Nordeste e Norte do País. Além de um aviso para ventos costeiros que atinge o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e um trecho de São Paulo, incluindo Ilha Comprida e Cananeia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/BRASIL/PREVISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda