Inmet emite alertas de chuvas intensas ao Pará e quase todo o Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma série de alertas para a possibilidade de chuvas intensas em praticamente todos os estados brasileiros. Com vigência até a próxima sexta-feira (27), os avisos se dividem nas categorias vermelho, laranja e amarelo, cobrindo riscos que vão de grande perigo de acumulado a perigo potencial. No cenário paraense, o Pará encontra-se sob Alerta Laranja para chuvas fortes. O único estado sem qualquer aviso é o Rio Grande do Sul.

O alerta vermelho, que representa o mais alto nível de perigo, indica a possibilidade de grande acumulado de chuva. Ele abrange a totalidade dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes de São Paulo, Bahia, Paraná e Minas Gerais.

Detalhes do Alerta Vermelho de grande perigo

Localidades na Zona da Mata de Minas Gerais, como Juiz de Fora e Ubá, estão incluídas no alerta vermelho. A região, vale ressaltar, já registrou mais de 50 mortes em temporais recentes, destacando o alto risco que o aviso representa.

Este aviso, que teve início às 9h45 de terça-feira (24), segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27). Nestas áreas, são esperados volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

Tais volumes indicam um risco elevado para grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, demandando máxima atenção e preparação das autoridades e da população.

Alerta Laranja para chuvas intensas

Especificamente para o Pará, o Inmet emitiu o alerta laranja, que sinaliza perigo para chuvas intensas. Este aviso abrange, além do território paraense, uma vasta lista de estados que inclui Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

É importante destacar que este alerta laranja também engloba regiões que já estão sob o alerta vermelho, ampliando assim a área de monitoramento e precaução. Com início às 9h10 desta quinta-feira (26), a validade se estende até as 23h59 de sexta-feira (27).

Durante este período, as áreas sob alerta laranja, como o Pará, podem registrar volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 e 100 milímetros por dia. As consequências potenciais incluem:

Cortes no fornecimento de energia elétrica;

Queda de galhos e árvores;

Alagamentos;

Ocorrência de descargas elétricas.

Alerta Amarelo de perigo potencial em outras regiões

Por fim, o alerta amarelo sinaliza perigo potencial para chuvas intensas. Este nível de aviso inclui os estados do Acre, Amapá e Santa Catarina, além de outras áreas que já podem estar sob alertas laranja e vermelho.

O aviso amarelo teve início por volta das 9h30 desta quinta-feira (26) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (27). As áreas sob este alerta podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Embora com um risco considerado menor, ainda existe a possibilidade de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas. O Inmet ressalta que o único estado brasileiro que não recebeu nenhum alerta nesta quinta-feira foi o Rio Grande do Sul.