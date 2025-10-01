Capa Jornal Amazônia
Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade no Brasil

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para grande perigo de baixa umidade do ar em cinco Estados do País. O aviso é válido nesta quarta-feira, 1º, podendo ser prorrogado.

Estados afetados:

- Mato Grosso - Goiás - Tocantins - Bahia - Minas Gerais

É esperada umidade relativa do ar abaixo de 12%. Grande risco de incêndios florestais e à saúde, com doenças pulmonares e sintomas como dores de cabeça, segundo o instituto.

No Estado de São Paulo, permanece alerta amarelo para perigo potencial para baixa umidade do ar. O aviso vale até quinta-feira, 2.

Fique atento para as recomendações a seguir:

- Beba bastante líquido. - Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco. - Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. - Use hidratante para pele e umidifique o ambiente. - Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

