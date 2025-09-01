Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Pará e em outros estados; veja
Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios
O Pará está entre os estados que receberam alerta laranja e amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, que representa risco à saúde, vale até a noite desta segunda-feira (1º) e pode ser prorrogado.
Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios, incêndios florestais e dificuldades de hidratação. Além do Pará, outros estados também foram incluídos no alerta.
Estados em alerta laranja
- Mato Grosso
- Pará
- Tocantins
- Maranhão
- Piauí
- Bahia
- Minas Gerais
- Goiás
Estados em alerta amarelo
- Mato Grosso
- Pará
- Tocantins
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Paraíba
- Pernambuco
- Bahia
- Minas Gerais
- São Paulo
Recomendações do Inmet
- Beba bastante líquido ao longo do dia
- Evite atividades físicas intensas
- Não se exponha ao sol nos horários mais quentes
- Hidrate a pele e mantenha o ambiente umidificado
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).
