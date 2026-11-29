Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado, 28, um alerta de perigo de chuvas intensas para áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta laranja de acumulado de chuva vale para o domingo.

A previsão, segundo o Inmet, é chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. O alerta aponta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.