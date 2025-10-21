Inmet emite alerta amarelo para vendavais no Estado de SP

Além do frio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta amarelo de vendaval para o Estado de São Paulo, que vale até a manhã de terça-feira, 21. O alerta amarelo é o primeiro na escala utilizada pelo Inmet (abaixo dos alertas laranja e vermelho) e indica um perigo potencial para a ocorrência do fenômeno. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 60 km/h no Estado.

Até quando vai o frio? A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira, 20, o dia mais frio do mês de outubro em 11 anos. Os termômetros marcaram 11,2°C, a mais baixa registrada no mês desde 2014. Em outubro daquele ano, foi registrado 10,7°C, e em 2003, 11,0°C. A informação é da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A queda acentuada nas temperaturas é consequência da passagem de uma frente fria acompanhada por ventos intensos e massa de ar polar, que derrubou as temperaturas em diversas regiões do Estado. O órgão estadual já havia emitido alerta de frio intenso, orientando a população e mobilizando acolhimento às pessoas vulneráveis.