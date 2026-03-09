Inmet emite alerta amarelo e laranja para o Pará e outros estados; confira!
Os alertas são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para São Paulo e outros Estados do Brasil.
Ambos os avisos são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados. Sobre alguns Estados, estão em vigência os dois alertas.
Veja a seguir os Estados afetados:
Alerta laranja - chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h:
- Rondônia
- Amazonas
- Pará
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Goiás
- Paraná
- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Espírito Santo
Alerta amarelo - chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h:
- Acre
- Amazonas
- Roraima
- Rondônia
- Amapá
- Pará
- Tocantins
- Mato Grosso
- Maranhão
- Piauí
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Paraíba
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
