O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet emite alerta amarelo e laranja para o Pará e outros estados; confira!

Os alertas são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados.

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para São Paulo e outros Estados do Brasil.

Ambos os avisos são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados. Sobre alguns Estados, estão em vigência os dois alertas.

Veja a seguir os Estados afetados:

Alerta laranja - chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h:

  • Rondônia
  • Amazonas
  • Pará
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Goiás
  • Paraná
  • São Paulo
  • Minas Gerais
  • Rio de Janeiro
  • Espírito Santo

Alerta amarelo - chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h:

  • Acre
  • Amazonas
  • Roraima
  • Rondônia
  • Amapá
  • Pará
  • Tocantins
  • Mato Grosso
  • Maranhão
  • Piauí
  • Ceará
  • Rio Grande do Norte
  • Paraíba
  • Goiás
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Espírito Santo
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Paraná
  • Santa Catarina
  • Rio Grande do Sul
