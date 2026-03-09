Inmet emite alerta amarelo e laranja para o Pará e outros estados; confira!

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para São Paulo e outros Estados do Brasil.

Ambos os avisos são válidos ao menos até a noite de terça-feira, 10, podendo ser atualizados. Sobre alguns Estados, estão em vigência os dois alertas.

Veja a seguir os Estados afetados:

Alerta laranja - chuva entre 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h:

Rondônia

Amazonas

Pará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Alerta amarelo - chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h:

Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Amapá

Pará

Tocantins

Mato Grosso

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Goiás

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul