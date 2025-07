Inmet dispara alerta de perigo para frio; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou alerta amarelo de perigo à saúde em razão de declínio de temperaturas em cidades de pelo menos nove Estados, incluindo São Paulo.

O aviso leva em consideração a possibilidade de queda de até 5ºC nos termômetros, sendo válido até esta terça-feira, 29, embora em algumas locais, como a capital paulista, a previsão já indica possibilidade de frio mais intenso ao menos até quinta-feira, 31. O alerta pode ser atualizado a qualquer momento.

Veja os Estados afetados: Trechos de Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul Trechos de Goiás Trechos de Minas Gerais São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

Chuva e ventania antes do frio em SP

Nesta segunda-feira, 28, a capital paulista amanheceu com céu encoberto, ventania e chuva fraca em pontos isolados. À tarde, as instabilidades devem ganhar força, com ocorrência de precipitações de fraca a moderada intensidade. Na capital, os ventos devem superar os 60 quilômetros por hora. No interior, o vento superou os 100km/h.

A frente fria se afasta do Estado nesta terça-feira, 29, dando lugar a uma massa de ar polar que provoca acentuado declínio das temperaturas. A capital deve ter mínima de 9ºC. A condição climática deve se manter desta forma ao menos até quinta-feira.

Veja a previsão, de acordo com a empresa Meteoblue:

Segunda-feira: entre 16ºC e 25ºC; Terça-feira: entre 9ºC e 17ºC; Quarta-feira: entre 7ºC e 15ºC; Quinta-feira: entre 7ºC e 19ºC; Sexta-feira: entre 9ºC e 23ºC.

No Sul, antes do declínio de temperaturas, uma frente fria associada a um ciclone extratropical já mantém o tempo instável ao longo desta segunda-feira no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo.