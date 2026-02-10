Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Inmet coloca o Pará em Alerta Amarelo para chuvas intensas

Moradores devem ficar atentos a alagamentos, descargas elétricas e quedas de galhos; instabilidades diminuem após quinta-feira

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Inmet aponta volumes de chuva de até 30 mm por hora ou 50 mm por dia (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Pará em alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nesta terça-feira (10). O aviso aponta volumes de até 30 mm por hora ou 50 mm por dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h.

Mesmo com o risco classificado como baixo, a população é orientada a ficar atenta. Há potencial para alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos, que podem afetar o cotidiano das cidades.

Riscos vêm com as chuvas

Os principais problemas que podem surgir incluem:

  • Alagamentos pontuais (comuns em áreas urbanas de Belém e cidades do interior).
  • Descargas elétricas frequentes.
  • Quedas de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Abrangência do alerta no Brasil

Além do Pará, o Inmet estendeu o aviso para outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. O cinturão de instabilidade também atinge áreas do Centro-Oeste, Sudeste e partes do Nordeste e Sul do país.

Previsão para os próximos dias

A partir de quinta-feira (12), as instabilidades devem diminuir levemente. Contudo, o tempo seguirá o padrão clássico do "inverno amazônico", com características específicas:

  • Calor e umidade: O sol deve aparecer com mais força, elevando as temperaturas e a sensação de abafamento.
  • Pancadas típicas: Segundo a Climatempo, o alto teor de umidade favorece as famosas chuvas da tarde.
  • Irregularidade: As precipitações serão mais localizadas e isoladas, embora temporais rápidos e de forte intensidade ainda possam ocorrer entre a tarde e o início da noite.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS/SP/INMET/TEMPESTADE/ALERTA/PREVISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda