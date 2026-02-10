Inmet coloca o Pará em Alerta Amarelo para chuvas intensas
Moradores devem ficar atentos a alagamentos, descargas elétricas e quedas de galhos; instabilidades diminuem após quinta-feira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Pará em alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nesta terça-feira (10). O aviso aponta volumes de até 30 mm por hora ou 50 mm por dia, acompanhados de ventos entre 40 e 60 km/h.
Mesmo com o risco classificado como baixo, a população é orientada a ficar atenta. Há potencial para alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos, que podem afetar o cotidiano das cidades.
Riscos vêm com as chuvas
Os principais problemas que podem surgir incluem:
- Alagamentos pontuais (comuns em áreas urbanas de Belém e cidades do interior).
- Descargas elétricas frequentes.
- Quedas de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia.
Abrangência do alerta no Brasil
Além do Pará, o Inmet estendeu o aviso para outros estados da Região Norte, como Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. O cinturão de instabilidade também atinge áreas do Centro-Oeste, Sudeste e partes do Nordeste e Sul do país.
Previsão para os próximos dias
A partir de quinta-feira (12), as instabilidades devem diminuir levemente. Contudo, o tempo seguirá o padrão clássico do "inverno amazônico", com características específicas:
- Calor e umidade: O sol deve aparecer com mais força, elevando as temperaturas e a sensação de abafamento.
- Pancadas típicas: Segundo a Climatempo, o alto teor de umidade favorece as famosas chuvas da tarde.
- Irregularidade: As precipitações serão mais localizadas e isoladas, embora temporais rápidos e de forte intensidade ainda possam ocorrer entre a tarde e o início da noite.
