Inmet: agosto deve ter chuvas próximas à média na maior parte do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas próximas à média histórica em grande parte do País ao longo deste mês. De acordo com o instituto, no Norte do País, o prognóstico indica volumes dentro da climatologia, mas em áreas do noroeste do Amazonas, nordeste de Roraima e do Pará estão previstos volumes de chuva de até 50 milímetros (mm) acima da média histórica. Por outro lado, as chuvas devem ficar abaixo da média no centro-sul de Roraima e área central do Pará.

Na Região Nordeste, há previsão de precipitações próximas à média na maioria dos Estados. Segundo o Inmet, as exceções ocorrem em áreas pontuais das faixas litorâneas do nordeste da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, onde os volumes podem ultrapassar os 80 mm.

Para o Sudeste/Centro-Oeste, também são previstos volumes próximos à média, com áreas onde a ausência de chuva é comum para esta época do ano. No entanto, segundo o instituto, em localidades do centro-sul de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Minas Gerais e na porção central do Espírito Santo, podem ocorrer acumulados superiores a 40 mm.

Já na Região Sul, também são previstos acumulados de chuva próximos à média histórica, com menores volumes ocorrendo na parte norte do Paraná e valores variando entre 60 mm e 80 mm. Contudo, em áreas pontuais do noroeste do Rio Grande do Sul e oeste do Paraná, a previsão é de 50 mm acima da média histórica.