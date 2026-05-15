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Influenza: Prefeitura amplia vacinação contra a gripe para população acima de 6 meses

Até então, a vacina estava disponível apenas para grupos prioritários

Estadão Conteúdo
fonte

Poderão ser vacinadas pessoas de todas as faixas etárias acima de 6 meses de idade. (Oswaldo Forte / Agência Belém)

A Prefeitura de São Paulo anunciou a ampliação da vacinação contra o influenza, vírus causador da gripe. A partir da próxima segunda-feira, 18, toda a população acima de 6 meses de idade poderá receber o imunizante.

Até então, a vacina estava disponível apenas para grupos prioritários, como crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, trabalhadores de saúde e outros públicos.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a estratégia faz parte da campanha de vacinação, iniciada no fim de março deste ano, e que já aplicou 1.465.330 doses entre os grupos prioritários.

Para a coordenadora da Vigilância em Saúde, Mariana de Souza Araújo, a vacinação é a principal forma de prevenção contra o vírus influenza.

"Ampliar a vacinação para toda a população acima de 6 meses é essencial para proteger as pessoas e prevenir casos graves de influenza, especialmente durante o período de sazonalidade", afirma.

Onde se vacinar?

Na capital paulista, a vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, a imunização também está disponível nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e UBSs Integradas, no mesmo horário.

A prefeitura disponibiliza uma ferramenta para localizar a unidade de saúde mais próxima no site Busca Saúde.

A vacinação em sistema drive-thru também segue disponível durante o mês de maio para pessoas com mais de 60 anos ou com dificuldade de locomoção. As unidades participantes, além das datas e horários, podem ser consultadas no portal da Prefeitura de São Paulo.

Importância da prevenção

Apesar de ser frequentemente considerada uma doença comum, a gripe é responsável pela morte de 290 mil a 650 mil pessoas por problemas respiratórios anualmente, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS). A vacinação é a principal forma de evitar os quadros mais graves da doença.

Vale lembrar que a gripe pode agravar doenças pré-existentes, como diabetes tipo 2, e causar complicações cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto. Além disso, a doença pode comprometer órgãos vitais, como pulmões, coração e cérebro, especialmente entre idosos.

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