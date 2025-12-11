Influenciadora relata furto na Zara do shopping Higienópolis

Raíra Venturieri, influenciadora com mais de 115 mil seguidores nas redes sociais, relatou ter sido vítima de um furto dentro da loja Zara no Shopping Pátio Higienópolis, região central de São Paulo. Procurados pelas reportagem, a Zara, o Shopping Higienópolis e a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) não retornaram até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Em uma publicação feita nas suas redes sociais na última quarta-feira, 10, Raíra explica que estava com os dois filhos no setor de roupas infantis da Zara, quando sentiu um esbarrão supostamente provocado por uma mulher. Sem desconfiar, ela só percebeu a ausência do celular depois de alguns minutos, quando tentou pegá-lo na bolsa - que era estilo transversal e modelo bucket.

"Eu sou uma pessoa muito atenta. Eu ando na rua segurando a bolsa, nunca pego o celular na rua, espero o Uber dentro do prédio, não fico dando mole com o celular dentro do carro. O problema foi que eu estava em lugar que eu julgava seguro. Então, baixei a guarda", disse.

A influenciadora conta que conseguiu rastrear o celular cerca de 15 minutos depois de perceber o furto. Segundo ela, o aparelho já estava fora do shopping e em uma rua no centro da capital.

Sem especificar o endereço exato para onde o telefone foi levado, Raíra descreveu o local como "barra pesada" e disse que o ponto é "famoso por ser um ninho de celulares roubados". Investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que a Santa Ifigênia, no centro da capital, é o principal destino de aparelhos que são subtraídos das vítimas.

Ao longo deste ano, a polícia vem deflagrando diferentes fases da Operação Big Mobile, que busca desmantelar organizações criminosas espalhadas pelo Estado que atuam na receptação e venda de aparelhos roubados ou furtados. Até novembro, a operação já havia recuperado 38 mil celulares em diferentes cidades paulistas, incluindo Grande São Paulo, Santos (litoral) e Ribeirão Preto (interior).

Raíra diz que conseguiu evitar prejuízos maiores. Ela conta que conseguiu usar um aparelho antigo, que ainda reunia os aplicativos de bancos, para trocar senhas e impedir o acesso dos criminosos às suas contas.

"E foi também por esse celular antigo que eu consegui apagar remotamente o meu Iphone", disse. Ela afirma ter feito o boletim de ocorrência e informado o número de registro do aparelho para evitar que alguém coloque uma nova linha no mesmo telefone. 'Então, agora, o que os ladrões têm é um belo peso de papel".

A influenciadora acredita que os ladrões visam vítimas que se encontram em circunstâncias parecidas com a dela no momento do crime: mães ocupadas e com filhos pequenos. "Eu acredito que mães atribuladas, ocupadas, sejam um alvo fácil. Então fiquem espertas em todos os lugares."