Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciadora relata furto na Zara do shopping Higienópolis

Estadão Conteúdo

Raíra Venturieri, influenciadora com mais de 115 mil seguidores nas redes sociais, relatou ter sido vítima de um furto dentro da loja Zara no Shopping Pátio Higienópolis, região central de São Paulo. Procurados pelas reportagem, a Zara, o Shopping Higienópolis e a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) não retornaram até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Em uma publicação feita nas suas redes sociais na última quarta-feira, 10, Raíra explica que estava com os dois filhos no setor de roupas infantis da Zara, quando sentiu um esbarrão supostamente provocado por uma mulher. Sem desconfiar, ela só percebeu a ausência do celular depois de alguns minutos, quando tentou pegá-lo na bolsa - que era estilo transversal e modelo bucket.

"Eu sou uma pessoa muito atenta. Eu ando na rua segurando a bolsa, nunca pego o celular na rua, espero o Uber dentro do prédio, não fico dando mole com o celular dentro do carro. O problema foi que eu estava em lugar que eu julgava seguro. Então, baixei a guarda", disse.

A influenciadora conta que conseguiu rastrear o celular cerca de 15 minutos depois de perceber o furto. Segundo ela, o aparelho já estava fora do shopping e em uma rua no centro da capital.

Sem especificar o endereço exato para onde o telefone foi levado, Raíra descreveu o local como "barra pesada" e disse que o ponto é "famoso por ser um ninho de celulares roubados". Investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que a Santa Ifigênia, no centro da capital, é o principal destino de aparelhos que são subtraídos das vítimas.

Ao longo deste ano, a polícia vem deflagrando diferentes fases da Operação Big Mobile, que busca desmantelar organizações criminosas espalhadas pelo Estado que atuam na receptação e venda de aparelhos roubados ou furtados. Até novembro, a operação já havia recuperado 38 mil celulares em diferentes cidades paulistas, incluindo Grande São Paulo, Santos (litoral) e Ribeirão Preto (interior).

Raíra diz que conseguiu evitar prejuízos maiores. Ela conta que conseguiu usar um aparelho antigo, que ainda reunia os aplicativos de bancos, para trocar senhas e impedir o acesso dos criminosos às suas contas.

"E foi também por esse celular antigo que eu consegui apagar remotamente o meu Iphone", disse. Ela afirma ter feito o boletim de ocorrência e informado o número de registro do aparelho para evitar que alguém coloque uma nova linha no mesmo telefone. 'Então, agora, o que os ladrões têm é um belo peso de papel".

A influenciadora acredita que os ladrões visam vítimas que se encontram em circunstâncias parecidas com a dela no momento do crime: mães ocupadas e com filhos pequenos. "Eu acredito que mães atribuladas, ocupadas, sejam um alvo fácil. Então fiquem espertas em todos os lugares."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INFLUENCIADORA/VÍTIMA/FURTO/SHOPPING/SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda