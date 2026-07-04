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Influenciadora é morta a facadas no Ceará

Aos 27 anos, Ana Karoline de Sousa Rocha acumulava quase meio milhão de seguidores nas redes sociais

Estadão Conteúdo
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Influenciadora digital Ana Karoline Rocha, mais conhecida como 'Karol Belchior', foi morta a golpes de faca (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher foi morta a facadas na cidade de Horizonte, no Ceará, na madrugada deste sábado, 4, pelo ex-namorado. Ana Karoline de Sousa Rocha, de 27 anos, era conhecida como Karol Belchior e atuava como influenciadora. Ela tinha cerca de 500 mil seguidores em redes sociais, como Kwai. Na plataforma, ela divulgava sua rotina de treinos na academia onde trabalhava, entre outros conteúdos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, na manhã deste sábado, 4, um homem de 26 anos, suspeito de participação no feminicídio.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por feminicídio. A secretaria afirmou que a Polícia Civil segue na investigação do caso.

Em 2025, o Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Dados compilados entre 2021 e 2024 mostram que 59,4% das vítimas foram mortas pelos companheiros.

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FEMINICÍDIO

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