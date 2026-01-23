Influenciador Gato Preto é indiciado por quatro crimes por acidente com Porsche em SP

A Polícia Civil de São Paulo indiciou o influenciador Samuel Sant'Anna da Costa, conhecido como Gato Preto, por quatro crimes relacionados a um acidente, ocorrido em 20 de agosto do ano passado, enquanto ele dirigia um Porsche pela Avenida Faria Lima, na zona oeste da capital paulista.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, em nota, que Gato Preto foi indiciado por lesão corporal culposa, fuga do local do acidente, condução sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa e alteração da cena do sinistro.

"As investigações seguem em andamento pelo 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, para o completo esclarecimento dos fatos", informou a pasta.

Procurada, a defesa de Gato Preto não retornou às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

No dia do acidente, o influenciador dirigia um Porsche 911 Carrera S Cabriolet, de 2020, avaliado em cerca de R$ 800 mil. Ele avançou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com um Hyundai HB20, no qual estavam um homem e seu filho. O menino sofreu fratura no maxilar e precisou ser hospitalizado.

Gato Preto deixou o local após a colisão, mas foi encontrado horas depois em sua casa, no Tremembé, zona norte de São Paulo, pela Polícia Militar. Ele não resistiu à prisão, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Câmeras corporais da PM registraram o momento em que o influenciador recebeu os policiais: ele estava nu e acompanhado de duas mulheres, também nuas. Questionado sobre o motivo de ter deixado o local do acidente, ele afirmou que havia muitas pessoas filmando a cena.

Em setembro, um laudo toxicológico do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o influenciador havia ingerido álcool e drogas antes da colisão. À época, a defesa dele afirmou que as informações eram "distorcidas".

Além do influenciador, a então namorada dele, a também influenciadora e ex-participante do reality show A Fazenda Bia Miranda, estava no carro no momento do acidente.