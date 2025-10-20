Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciador Buzeira carregou espingarda ao notar presença da PF em sua casa

Estadão Conteúdo

Imagens de câmeras de segurança da casa do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 19, mostram o momento em que a Polícia Federal (PF) chega até a casa dele em Igaratá, no interior de São Paulo, para cumprir mandado de prisão contra o influenciador.

O vídeo gravado na terça-feira, 14, quando a PF cumpria uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas, mostra Buzeira no quarto ao lado da esposa, que está deitada na cama, quando percebe a presença dos agentes nos arredores da casa. Ele se levanta, vai até um armário, retira uma espingarda e carrega a arma com munição.

O influenciador sai do quarto e depois retorna sem a arma. A filha do influenciador, de 4 anos, acompanha toda a movimentação deitada na cama do casal.

Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas realizadas por meio de seu perfil no Instagram.

Na sexta-feira, 17, o perfil do influenciador no Instagram publicou outros trechos do momento da prisão. Nas imagens, Buzeira aparece em uma ligação com a mãe, a esposa e a filha. Ele diz que não teve tempo de se defender e que foi alvo de uma injustiça.

"Isso é um pedido de socorro!", diz a legenda da publicação.

As imagens mostram os policiais entrando na casa em Igaratá e depois conduzindo Buzeira para fora da residência.

Batizada de Narco Bet, a operação contou com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt - BKA), responsável pela execução de medida cautelar de prisão em razão de um dos investigados ter sido localizado em território alemão.

Conforme a PF, as investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.

