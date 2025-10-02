Indústrias suspeitas de vender bebida destilad adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 2, fiscalizações em indústrias de bebidas nas regiões de Sorocaba e Grande São Paulo suspeitas de vender produtos adulterados com metanol. Segundo a PF, as amostras coletadas serão submetidas à análise técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e também de laboratórios especializados.

As verificações vão permitir avaliar a conformidade dos insumos químicos, a existência de componentes proibidos ou em níveis superiores aos permitidos e identificar a autoria, as circunstâncias e a extensão das irregularidades.

Na terça, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a contaminação de bebidas alcoólicas com metanol. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que pediu a abertura do inquérito após indícios de que haja distribuição de bebidas contaminadas para outros Estados do País.

De acordo com o Ministério da Saúde, até a noite da quarta-feira, 1º de outubro, o País registrava 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo 10 confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.

Foi confirmado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação, sendo cinco em SP e dois em PE.

De acordo com a pasta, quatro ocorrências foram descartadas.