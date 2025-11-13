Capa Jornal Amazônia
Incêndio e explosões são registrados na avenida Salim Farah Maluf, zona leste de SP

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça

Estadão Conteúdo
fonte

Incêndio e explosões são registrados na avenida Salim Farah Maluf, zona leste de SP. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira (13) para atender uma ocorrência envolvendo incêndio e diversas explosões nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, na altura da Avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo.

Informações preliminares da Polícia Militar apontam que as explosões e as chamas ocorreram em uma residência localizada na Rua Francisco Bueno, nº 73, onde supostamente funcionava um depósito clandestino de fogos de artifício.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma área em chamas e uma grande coluna de fumaça próxima a prédios. Um vídeo captado por câmeras de monitoramento registrou o momento da forte explosão, com rajadas de fogos de artifício cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e várias residências e veículos foram atingidos. Entre as vítimas, uma precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra recusou atendimento. Já a Polícia Militar mencionou cinco vítimas sem gravidade.

Em vídeos gravados por moradores de edifícios próximos ao local, é possível ver clarões em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram ter ouvido barulhos altos e disseram que "tremeu tudo".

A área precisou ser isolada devido ao fogo. No início da ocorrência, não foi possível identificar com precisão a origem das chamas. As informações preliminares da PM indicavam a possibilidade da queda de um balão, que poderia ter provocado danos em transformadores da rede de transmissão elétrica. Ainda segundo a Polícia Militar, a residência onde estariam armazenados os fogos ficou danificada.

