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Incêndio de grandes proporções atinge comércio em Santo André

O local abriga uma loja de tintas. A empresa afirmou em publicação no Instagram que todos os funcionários estão "bem e salvos".

Estadão Conteúdo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de tintas em Santo André, no ABC Paulista, na manhã desta segunda-feira, 23. As causas da ocorrência ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 9h39 para atender a um incêndio em uma edificação comercial na Avenida Dom Pedro I, altura do número 1.720, na Vila Pires.

O local abriga uma unidade da loja Tintas ABC. A empresa afirmou em publicação no Instagram que todos os funcionários estão "bem e salvos".

Inicialmente, seis viaturas foram deslocadas para o endereço. No entanto, o número de viaturas empenhadas no combate ao fogo subiu para 19 por volta das 12h, com mais de 50 profissionais atuando na ocorrência até a última atualização desta reportagem.

A Prefeitura de Santo André afirmou, em nota enviada ao Estadão, que o Departamento de Proteção e Defesa Civil foi acionado para o local às 10h30.

"Foram encaminhados três caminhões-pipa para apoio no combate às chamas, água para hidratação da tropa e equipes de apoio do entorno e para análise sobre a necessidade de evacuação das casas", informou a gestão municipal. Ainda não há informações sobre o número total de imóveis afetados.

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INCÊNDIO/SANTO ANDRÉ/LOJA DE TINTAS
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