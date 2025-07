Incêndio de grandes proporções atinge casas em comunidade de Osasco

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Morro do Sabão, em Osasco, na Grande São Paulo, na noite desta segunda-feira, 28. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h30 para atender a ocorrência.

Um homem de 44 anos foi hospitalizado depois de inalar fumaça e ter queimaduras de 3° grau em 50% do corpo. Ele foi levado para o Hospital Regional de Osasco e segue recebendo cuidados médicos.

Os Bombeiros enviaram seis viaturas para conter as chamas, que se alastrou pelos barracos da comunidade. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O prefeito da cidade, Gerson Pessoa (Podemos), compareceu ao local. Nas redes sociais, ele informou por volta 23h30 que o fogo havia sido controlado pelos Bombeiros, e que, na sequência, a Defesa Civil atuaria na comunidade para saber se alguma residência precisará ser interditada.

Segundo o prefeito, a equipe da Secretaria Social também atuará para prestar auxílio aos moradores que tiveram suas casas e pertences danificados por conta do fogo.