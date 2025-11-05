Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge prédios comerciais no centro histórico de Porto Alegre

Estadão Conteúdo

Um incêndio atingiu dois prédios comerciais que ficam em frente à Praça XV de Novembro, no centro histórico de Porto Alegre (RS), na tarde desta quarta-feira, 5. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia nenhuma vítima confirmada até por volta das 16h30.

O fogo começou por volta das 14h45, no prédio de uma loja que vende produtos natalinos. Segundo uma testemunha, as chamas começaram nas salas desse edifício e depois se alastraram para o prédio ao lado, onde funciona uma loja de calçados.

De acordo com a corporação, 32 bombeiros militares e 8 caminhões estavam sendo usados para combater o fogo. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

INCÊNDIO/PORTO ALEGRE/PRÉDIO/CENTRO
