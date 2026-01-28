Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge pastelaria próximo ao Mercadão da Lapa, em SP

Estadão Conteúdo

Um incêndio atingiu uma pastelaria na manhã desta quarta-feira, 28, na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo. O ponto comercial fica próximo ao Mercadão. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atendem a ocorrência na Rua Conrado Moreschi. De acordo com a corporação, havia grande volume de fumaça preta no local por volta das 7h15. O trânsito na via foi interrompido para possibilitar o trabalho dos militares. Até o momento da publicação desta nota, não havia registro de vítimas no local.

Palavras-chave

Incêndio

Lapa

pastelaria
Variedades
