Incêndio atinge pastelaria próximo ao Mercadão da Lapa, em SP
Um incêndio atingiu uma pastelaria na manhã desta quarta-feira, 28, na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo. O ponto comercial fica próximo ao Mercadão. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atendem a ocorrência na Rua Conrado Moreschi. De acordo com a corporação, havia grande volume de fumaça preta no local por volta das 7h15. O trânsito na via foi interrompido para possibilitar o trabalho dos militares. Até o momento da publicação desta nota, não havia registro de vítimas no local.
