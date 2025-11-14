Incêndio atinge galpão de tecidos no Brás, em São Paulo

Um incêndio atingiu um galpão de tecidos no Brás, região central de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 14. Uma grávida e outra mulher foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalação de fumaça. O estado de saúde delas não foi informado.

O fogo começou por volta das 13h e foi controlado em cerca de meia hora pelo Corpo de Bombeiros. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma coluna de fumaça preta cobrindo o local, na Rua Martim Burchard, perto da estação do Brás de metrô.

Os bombeiros continuavam no local até por volta das 15h para fazer o rescaldo do incêndio, que foi atendido com 11 viaturas da corporação.

A rua chegou a ficar interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas foi liberada por volta das 15h30.