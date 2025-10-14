Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Incêndio atinge comunidade na zona leste de SP e causa bloqueio na Marginal Tietê

Estadão Conteúdo

Um incêndio na manhã desta terça-feira, 14, atingiu uma comunidade localizada sob um viaduto na região da Penha, zona leste de São Paulo. Não há informações sobre vítimas, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h na Comunidade Chaparral, na Rua Gabriela Mistral, altura do número 100. Até por volta das 6h50, 12 viaturas tinham sido empenhadas no combate às chamas.

"Incêndio em comunidade na Avenida Governador Carvalho Pinto, sentido Marginal, bloqueio do Viaduto Domingos Franciulli Netto", acrescenta a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Além do bloqueio no trânsito que dá acesso para a Marginal Tietê, há fumaça no local. Motoristas que estão nos arredores devem buscar rotas alternativas.

Desvio, segundo a CET:

Avenida Governador Carvalho Pinto - sentido Marginal - acessando Avenida Gabriela Mistral ou acessando para Marginal Tietê.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Incêndio

SP

Penha

comunidade
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda