Incêndio atinge Ceasa na zona norte do Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira, 3, a Ceasa de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro. As chamas atingiram o Pavilhão 43 da principal central de abastecimento do estado. Não há informações sobre vítimas.

Águas do Rio, CET-Rio, Bombeiros, Comlurb e Guarda Municipal foram acionados para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos no combate às chamas à 1h40 e conta com o apoio de equipes dos quartéis de Irajá, Guadalupe, Penha, Caxias, São Cristóvão, Parada de Lucas, Nova Iguaçu, Central e Campinho.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio o trânsito em vias do entorno não apresentam retenções, o fluxo segue normalmente.

A Ceasa de Irajá anunciou nesta semana a ampliação do horário de funcionamento em função das festividades de Natal e Ano-Novo. Com expectativas de maior movimento, a central de abastecimento divulgou horário especial do dia 8 de dezembro ao dia 2 de janeiro com início dos trabalhos às 3h neste período.

