Incêndio atinge carro na Santa Cecília, região central de São Paulo

Um incêndio atingiu um carro na começo da noite desta quarta-feira, 11, na Santa Cecília, bairro da região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo utilitário foi tomado pelas chamas na Rua Doutor Albuquerque Lins, altura do número 294. O local fica perto da estação Marechal Deodoro, da Linha 3-Vermelha do metrô.

Pedestres tentaram conter o fogo com extintor, mas não conseguiram. Os bombeiros receberam um chamado por volta das 18h50. Uma viatura foi ao local e conseguiu controlar e extinguir as chamas.

As causas do incêndio não foram informadas e não há o registro de vítimas.