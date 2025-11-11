Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Incêndio atinge apartamento na Avenida São João, centro de São Paulo

Estadão Conteúdo

Um incêndio atinge um prédio na noite desta terça-feira, 11, na Avenida São João, próximo da Rua Aurora, no centro de São Paulo. Ao todo, sete viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência, que segue em andamento.

Conforme os Bombeiros, o fogo se concentrou no quarto andar do prédio e informações preliminares apontavam para a presença de uma vítima no local.

O segurança Aércio Márcio Caldas Monteiro, 40 anos, contou ao Estadão que ouviu um barulho alto, um estrondo, seguido de fumaça saindo de dentro de um apartamento no quarto andar.

Ele pegou um extintor e correu na direção da residência. No local, ele presenciou que uma mulher estava dentro da casa e a puxou para fora do apartamento.

Monteiro avisou os demais moradores do prédio e pediu para que todos evacuassem. À reportagem, ele descreveu o edifício como um local antigo e que os moradores, na sua maioria, são idosos.

Havia a suspeita inicial de um dos idosos, morador do 5° andar, não tivesse escapado do incêndio. Mas, conforme apurou a reportagem, não foram identificadas vítimas fatais no local.

Por volta das 22h, os Bombeiros informaram a presença de uma única vítima, que foi retirada do apartamento sem ferimentos graves e que não precisou de atendimento médico. "Fogo extinto e local deixado em segurança", disse a corporação.

