Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado

As imagens de satélite mostram imóveis destruídos e muitos destroços após a passagem do tornado

Estadão Conteúdo
fonte

Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado. (Divulgação/ Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional)

Imagens de satélite registraram a destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR) após a passagem de um tornado que deixou pelo menos sete mortos no Paraná e um no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (7).

Em Rio Bonito do Iguaçu, município mais atingido, os ventos chegaram a 330 km/h. As imagens de satélite mostram imóveis destruídos e uma grande quantidade de destroços após a passagem do fenômeno.

Segundo a Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR), as edificações públicas destruídas somam mais de 10 mil metros quadrados. O cenário é descrito como de destruição quase completa: o município estima que 90% da área urbana foi afetada e que cerca de 700 casas foram danificadas.

No âmbito federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu o estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que garante acesso a recursos para socorro e reconstrução.

Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela Região Sul do Brasil. Somente o Paraná foi atingido por três tornados na sexta-feira. Outros dois tornados foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, de acordo com confirmação feita na segunda-feira (10) pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os tornados foram provocados pela passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criaram um ambiente instável com descargas elétricas, queda de granizo e ventos intensos na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TORNADOS/PR/REGISTROS/SATÉLITE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda