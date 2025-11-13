Imagens de satélite registram cidade no Paraná antes e depois da passagem de tornado

Imagens de satélite registraram a destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR) após a passagem de um tornado que deixou pelo menos sete mortos no Paraná e um no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (7).

Em Rio Bonito do Iguaçu, município mais atingido, os ventos chegaram a 330 km/h. As imagens de satélite mostram imóveis destruídos e uma grande quantidade de destroços após a passagem do fenômeno.

Segundo a Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR), as edificações públicas destruídas somam mais de 10 mil metros quadrados. O cenário é descrito como de destruição quase completa: o município estima que 90% da área urbana foi afetada e que cerca de 700 casas foram danificadas.

No âmbito federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu o estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que garante acesso a recursos para socorro e reconstrução.

Mais de 800 pessoas ficaram feridas em decorrência da passagem de três tornados pela Região Sul do Brasil. Somente o Paraná foi atingido por três tornados na sexta-feira. Outros dois tornados foram registrados na sequência nos municípios de Guarapuava e Turvo, de acordo com confirmação feita na segunda-feira (10) pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Os tornados foram provocados pela passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criaram um ambiente instável com descargas elétricas, queda de granizo e ventos intensos na região.