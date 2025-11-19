Idoso morre no litoral de SP após cair do 15º andar de prédio enquanto instalava luzes de Natal

Um idoso morreu na última terça-feira, 18, após cair do 15º andar de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, enquanto colocava luzes de Natal na sacada do apartamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do homem de 68 anos ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência no bairro Tupi. No local, os agentes encontraram o idoso sem vida. A esposa contou aos policiais que o casal estava se preparando para sair quando o homem decidiu colocar a decoração.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem teria perdido o equilíbrio. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A SSP-SP informou que o caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) como morte acidental/morte suspeita.