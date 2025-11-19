Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Idoso morre no litoral de SP após cair do 15º andar de prédio enquanto instalava luzes de Natal

Estadão Conteúdo

Um idoso morreu na última terça-feira, 18, após cair do 15º andar de um prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, enquanto colocava luzes de Natal na sacada do apartamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do homem de 68 anos ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência no bairro Tupi. No local, os agentes encontraram o idoso sem vida. A esposa contou aos policiais que o casal estava se preparando para sair quando o homem decidiu colocar a decoração.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem teria perdido o equilíbrio. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A SSP-SP informou que o caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) como morte acidental/morte suspeita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PRAIA GRANDE/IDOSO/QUEDA/MORTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda