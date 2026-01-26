Capa Jornal Amazônia
Idoso morre arrastado por enxurrada durante chuva em São Paulo

Estadão Conteúdo

Um homem morreu na tarde deste domingo, 25, após ser arrastado pela enxurrada durante um alagamento no bairro da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do corpo no local.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30, na Rua Piatá, onde a vítima foi levada pela força da água. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome nem a idade do homem.

De acordo com informações publicadas pelo g1, a vítima foi identificada como Romeu Maccione Neto, de 75 anos. Ainda segundo o portal, ele foi arrastado pela enxurrada ao tentar retirar um carro estacionado na via e acabou ficando preso sob outro veículo. O idoso chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas morreu no local.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que a zona norte da capital entrou em estado de atenção para alagamentos entre 15h35 e 17h10, em razão das pancadas de chuva registradas na tarde de domingo.

Em atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros, entre 15h e 18h foram contabilizadas, na capital e na região metropolitana, 12 ocorrências de quedas de árvores, duas de desabamentos e 11 atendimentos relacionados a enchentes.

O caso ocorre dias após outras duas mortes provocadas por alagamentos na cidade. No último dia 16, um casal morreu depois que o carro em que estava foi arrastado pela força da água na região de Capão Redondo, na zona sul da capital.

