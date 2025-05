Idoso é acusado de estrangular cachorro de apenas 4 meses; entenda

A Polícia Civil do Paraná indiciou na quarta-feira, 14, um homem por maus-tratos com resultado de morte de animal e dano em árvores em ornamentação pública. As ocorrências foram registradas em Foz do Iguaçu.

Segundo reportagem veiculada pelo Fantástico no último domingo, 18, entre outras acusações, o idoso José Vicente Tezza, de 76 anos, teria estrangulado pelo menos um cachorro na rua onde mora, na cidade paranaense.

Conforme a publicação, em depoimento à polícia, ele confessou ter matado mais de um animal. "Eu já tive que me livrar de vários cachorros na avenida. Já teve cachorro que eu tive que enfrentar com a mão mesmo", respondeu o idoso quando questionado sobre ter estrangulado o cachorro.

De acordo com o Fantástico, José foi filmado após supostamente ter estrangulado uma cadela chamada Lili, de apenas quatro meses.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o inquérito policial foi relatado e encaminhado ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis. Procurado pelo Estadão, o MP não manifestou. A defesa do idoso também não foi localizada.