O Liberal chevron right Variedades chevron right

Idosas são assaltadas na zona sul de SP: 'vai tomar um tiro ou eu vou arrancar seu dedo'

Registro mostra um dos assaltantes dizendo a uma das vítimas, de 67 anos, que estava com dificuldades para tirar a aliança do dedo, que "daria um tiro"

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Área onde ocorreu o crime é intensamente disputada por facções criminosas (Arquivo/O Liberal)

Duas idosas foram alvo de um assalto na manhã da última terça-feira, 3, no Jardim Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Criminosos ameaçaram as vítimas com "tiro" e "corte de dedo" para roubar uma aliança. O crime foi flagrado por câmera de monitoramento, cujas imagens foram obtidas pelo portal G1.

O registro mostra um dos assaltantes coagindo uma das vítimas, de 67 anos, que demonstrava dificuldade para remover a joia. Ele afirmou que "daria um tiro" caso a aliança não fosse entregue.

O incidente ocorreu na Rua Conde de Itu, por volta das 7h. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou em nota que, além da aliança, a mulher teve o celular e o carro roubados. As imagens do crime não mostram o momento da subtração do veículo.

Detalhes do assalto e ameaças

O automóvel roubado foi localizado pela Polícia Militar na Rua Huitaca, no bairro Campo Grande, ainda na manhã de terça-feira.

Conforme as imagens de segurança, as duas idosas chegavam a um estabelecimento com equipamentos que aparentavam ser de ioga. Na porta do local, elas foram abordadas por dois homens, que anunciaram o roubo.

Uma das vítimas reagiu e repetiu a palavra "devagar" várias vezes para o criminoso. Ele retrucou com "Tira a aliança, vai", exigindo a joia.

Ação dos criminosos

Uma das idosas conseguiu entrar no estabelecimento, enquanto a outra permaneceu sob o domínio do assaltante. Armado, ele pegou o que parecia ser a chave do carro e pediu "o cordão".

A ameaça se intensificou quando a mulher mostrou dificuldade para tirar a aliança. O homem disse: "Você vai tomar um tiro ou senão eu corto o seu dedo", iniciando uma contagem em tom ameaçador.

Ele chegou a tocar na mão da vítima para arrancar a joia, a removeu e fugiu com seu parceiro. A ação criminosa teve duração de pouco mais de 1 minuto.

Segundo a SSP-SP, os assaltantes não foram reconhecidos até o momento e seguem foragidos. O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro).

