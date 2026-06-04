Idosa morta após cair da escada de avião segurava mala e estava a 3 degraus do solo

A passageira Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, que morreu após cair da escada de um avião da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava a três degraus do solo quando sofreu a queda. Segundo o registro da ocorrência, ao descer, já quase no final, ela caiu e bateu a frente do corpo no solo. A passageira carregava uma mala de bordo em uma das mãos, segurando no corrimão com a outra, além de ter uma bolsa nos ombros.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, após a queda, ela ficou inconsciente. Passageiros médicos que estavam no mesmo voo prestaram o socorro até a chegada da ambulância do posto médico do aeroporto. Ela foi conduzida para UPA Jabaquara.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 29, em um voo que saiu de Ribeirão Preto, no interior paulista. Maria da Glória chegou a ser socorrida com vida, mas morreu dois dias depois, no domingo, 31, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para onde foi transferida.

A idosa viajava desacompanhada quando sofreu a queda. Segundo o registro policial, uma funcionária da Latam foi designada para acompanhar a passageira na ambulância até a unidade de saúde. À polícia, ela disse que foi acionada por volta das 19h50 para comparecer ao posto médico do aeroporto. Ao ser levada para a UPA, a vítima do acidente deu entrada diretamente na emergência.

O influenciador Júlio Mamute, que estava no mesmo voo que Maria da Glória, relatou em redes sociais o ocorrido. "Quantas vezes eu já não desci dessas escadas, que são íngremes ao ponto de que se não fossem tão íngremes ela não teria dado uma cambalhota, a queda não teria sido tão feia", postou.

Ele disse ter ficado abalado com o ocorrido. "Ela foi socorrida sem pulso, sem respirar. Aquilo me chocou tanto, ver aquilo acontecer, que eu fui lá no aeroporto, fui conversar com funcionários, não me dei por satisfeito porque eu queria entender se aquilo já tinha ocorrido e me relataram que um outro idoso caiu do mesmo tipo de escada pouco tempo antes. Não foi fatal, como infelizmente foi desta vez, mas o alerta que fica aqui é que tenham cuidado."

Aniversário da filha

Maria da Glória morava em Ituverava, no interior de São Paulo, e era conhecida na cidade por ter trabalhado muito tempo no Fórum local. A idosa tinha saído de Ribeirão Preto com destino a São Paulo e faria uma conexão para o Mato Grosso, onde comemoraria o aniversário da filha.

Na ocasião, a Latam lamentou o falecimento da passageira, se solidarizou com a família e ressaltou seguir todos os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Aena, concessionária do aeroporto, também lamentou a morte da passageira e manifestou "solidariedade aos familiares e amigos".

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita - morte acidental na 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista, localizada no Aeroporto de Congonhas. As diligências prosseguem.