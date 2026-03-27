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Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto em Copacabana, no Rio

O crime foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio em frente ao local do crime

Estadão Conteúdo

Uma idosa foi assaltada em Copacabana, zona Sul do Rio, e jogada no chão por criminosos. O assalto ocorreu na tarde de quinta-feira, 26, na Rua Xavier da Silveira, e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram dois homens em uma motocicleta. Um deles desceu, supostamente armado, e abordou a mulher. Ele a derrubou no chão ao puxar a bolsa que ela carregava.

Um homem que passava pela rua tentou intervir, mas não conseguiu impedir o crime. Após roubar a bolsa da idosa, o suspeito apontou o que aparenta ser uma arma para o homem e fugiu na garupa da motocicleta.

Investigação do Caso

De acordo com o 19º BPM (Copacabana), não houve acionamento para a ocorrência no momento do crime. A 13ª DP (Ipanema) investiga o caso e realiza diligências para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos.

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