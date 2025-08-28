Capa Jornal Amazônia
IBGE: quais são os Estados mais populosos do Brasil?

Estadão Conteúdo

O Estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o total de moradores de Estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.

Veja a lista a seguir por Estados:

1. São Paulo - 46.081.801 2. Minas Gerais - 21.393.441 3. Rio de Janeiro - 17.223.547 4. Bahia - 14.870.907 5. Paraná - 11.890.517 6. Rio Grande do Sul - 11.233.263 7. Pernambuco - 9.562.007 8. Ceará - 9.268.836 9. Pará - 8.711.196 10. Santa Catarina - 8.187.029 11. Goiás - 7.423.629 12. Maranhão - 7.018.211 13. Amazonas - 4.321.616 14. Paraíba - 4.164.468 15. Espírito Santo - 4.126.854 16. Mato Grosso - 3.893.659 17. Rio Grande do Norte - 3.455.236 18. Piauí - 3.384.547 19. Alagoas - 3.220.848 20. Distrito Federal - 2.996.899 21. Mato Grosso do Sul - 2.924.631 22. Sergipe - 2.299.425 23. Rondônia - 1.751.950 24. Tocantins - 1.586.859 25. Acre - 884.372 26. Amapá - 806.517 27. Roraima - 738.772

