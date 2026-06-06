Humorista Ed Gama relata celular levado em assalto no Rio: ‘rasparam minha conta’

O humorista e ator Ed Gama teve o celular roubado no fim da tarde da última quinta-feira (4), no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro. Dias após o crime, os criminosos ainda conseguem acessar suas contas bancárias e dados pessoais.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista alertou seus seguidores para não enviarem dinheiro a pedidos, pois não é ele quem está solicitando. "Os cabras rasparam minha conta", afirmou o humorista.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o caso foi registrado na 9ª Delegacia de Polícia (Catete). A equipe de investigação está em diligências para identificar e localizar os suspeitos. Câmeras de segurança do local do assalto estão sendo examinadas.

Detalhes do assalto e alerta do humorista

Ed Gama, que integra o elenco do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, detalhou a situação. Ele revelou que teve as contas bancárias esvaziadas e reforçou o alerta. "Enfim, estou tentando resolver as coisas. Mas, por favor, não ajudem ninguém. Não respondam ninguém".

O ator, com 2,1 milhões de seguidores no Instagram, relatou que estava em seu carro quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os criminosos anunciaram o assalto, exigiram o celular e obrigaram Ed Gama a desbloquear o aparelho. Apesar do susto, o ator não sofreu ferimentos.

Ed Gama informou que registrou um boletim de ocorrência na polícia e fez o bloqueio do aparelho. No entanto, os ladrões ainda tiveram acesso às suas contas e dados pessoais. "Estou com o WhatsApp, mas os caras estão mexendo no meu celular ainda. Não sei o que pode estar acontecendo. Não ajudem ninguém aqui, que eu não pedi, não mandem dinheiro para ninguém", alertou.