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Hotel de luxo é alvo de ataque; tiros atingiram três andares

O hotel diz que acionou imediatamente as autoridades competentes

Estadão Conteúdo
fonte

Hotel de luxo é alvo de ataque (Reprodução)

Um hotel de luxo nos Jardins, na zona oeste de São Paulo, foi alvo de ao menos oito disparos que perfuraram vidros dos corredores de três andares. O ataque ocorreu na segunda-feira, 23, e ninguém ficou ferido.

A 1ª Deatur, vinculada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), diz que investiga as circunstâncias "de um dano causado aos vidros de um hotel na noite de segunda", na Alameda Santos.

"Foi requisitada perícia para o local e a equipe da unidade trabalha em busca de outros elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos e da autoria", diz a Secretaria de Segurança Pública.

Os disparos atingiram três janelas do hotel nos 15º, 16º e 17º andares. As marcas estão distribuídas verticalmente nos corredores, sem impacto em quartos, salas de eventos ou restaurantes.

De acordo com o Intercontinental, a perícia técnica "descartou a hipótese de disparos por arma de fogo convencional'.

"As análises indicam que os danos foram provocados por disparos realizados a partir da área externa do hotel, não havendo qualquer indício de ocorrência originada nas dependências internas. Há, ainda, suspeita preliminar de que possam ter sido utilizados artefatos do tipo airsoft", diz o hotel.

O hotel diz que acionou imediatamente as autoridades competentes, sendo instaurado inquérito policial e realizada perícia no mesmo dia.

"Como medida preventiva, os andares afetados foram temporariamente bloqueados e estão indisponíveis para venda. Os vidros atingidos foram devidamente vedados, garantindo total segurança. Após a conclusão das investigações, os vidros serão substituídos", diz o Intercontinental.

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ATAQUE/TIROS/HOTEL/JARDINS/SP
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