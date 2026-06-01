Homem tem Porsche roubada após encontro e mulher cobra pagamento para devolver veículo

A Polícia Civil de São Paulo investiga o furto de uma Porsche Cayenne, avaliada em cerca de R$ 400 mil, após o dono do veículo, um homem de 39 anos, sair com uma mulher, que teria dormido no apartamento dele e levado o carro na manhã de quinta-feira, 28.

O caso ocorreu em um condomínio na Vila Clementino, na zona Sul da capital paulista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o homem conheceu a mulher em um evento na quarta-feira, 27, à noite, e eles foram a uma loja de conveniência e consumiram bebidas alcoólicas.

Na sequência, teriam ido para o apartamento do homem, onde dormiram. A mulher, que teria se apresentado apenas como "Carol", teria pedido um carro por meio de um aplicativo na manhã seguinte para ir embora, por volta das 10h30 da manhã.

No entanto, quando o dono da Porsche foi pegá-la para ir ao trabalho, por volta do meio-dia, percebeu que o veículo de luxo não estava mais na garagem. Segundo um funcionário do condomínio, uma mulher foi embora dirigindo o carro. Câmeras de monitoramento registraram a saída dela.

O homem disse que entrou em contato com a mulher por meio de uma rede social, e ela teria pedido uma quantia para devolver a Porsche. O valor não foi informado. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial (Vila Clementino) como furto de veículo.