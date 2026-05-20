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Homem suspeito de comandar nova modalidade de 'golpe do bilhete premiado' é preso

Os agentes também realizaram buscas em Praia Grande, no litoral paulista

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados com o saque do PIS/Pasep. (Foto: Pixabay)

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 20, em São Paulo, suspeito de comandar uma quadrilha apontada por aplicar o chamado "golpe do bilhete premiado". A prisão foi realizada em uma casa de luxo na região do Cangaíba, na zona leste da capital, por policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A defesa do suspeito não foi localizada.

Os agentes também realizaram buscas em Praia Grande, no litoral paulista, e nas cidades de Curitiba, Londrina e Ibiporã, no Paraná. As apurações revelaram que o pai do líder do grupo também participou das ações criminosas. Ele não foi localizado e segue foragido.

Segundo a polícia, a quadrilha aplicava uma nova modalidade do "golpe do bilhete premiado", com maior uso de violência. O criminoso se aproximava das vítimas na rua, dizia ser de outra cidade e fingia ser uma pessoa de baixa renda. Durante a abordagem, comentava ter um bilhete premiado e pedia ajuda para localizar o endereço onde o prêmio deveria ser retirado.

Nesse momento, outros integrantes da quadrilha passavam a participar da ação e convenciam a vítima - geralmente idosos - a entrar em um veículo. Dentro do carro, a pessoa passava à condição de sequestrada. Ameaçada e forçada a desligar o celular, ela era levada a uma agência bancária e obrigada a realizar transações financeiras para contas dos criminosos.

De acordo com as investigações, uma mulher também fazia parte do esquema. Ela seria responsável por fornecer a senha da conta corrente para onde o dinheiro era transferido. A suspeita realizava os saques dos valores e os repassava aos criminosos.

O suspeito preso responde pelos crimes de estelionato e extorsão. Com ele, foram apreendidos quatro carros - entre eles uma BMW avaliada em R$ 350 mil -, uma moto aquática, aparelhos celulares, cartões bancários, joias e um simulacro de pistola.

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