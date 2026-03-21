Homem saca R$ 2,7 mi e PF prende grupo que chegou de jatinho para buscar dinheiro no Recife

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na sexta, 20, quatro suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro após um saque de R$ 2,7 milhões em uma agência bancária no Recife. O valor foi sacado por um dos presos e seria entregue a outros três, que chegaram na capital pernambucana pouco antes do saque a bordo de um jato particular.

A abordagem da Polícia Federal ocorreu logo após o saque.

Os quatro suspeitos foram levados à sede da Polícia Federal na cidade, onde foram autuados em flagrante.

A corporação informou que "as investigações continuam para apurar a origem dos recursos e possíveis outros crimes".