Homem que tentou estuprar nutricionista implora a juiz para não ficar preso

O homem acusado de invadir o apartamento de uma nutricionista e tentar estuprá-la em Barueri, na Grande São Paulo, implorou ao juiz para não permanecer preso. O pedido, repetido ao menos quatro vezes, foi feito durante a audiência de custódia.

A solicitação de Wellington de Oliveira Santos, de 37 anos, não foi atendida. O magistrado afirmou que a prisão era necessária "especialmente para a preservação da vítima". A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Wellington tentou reverter a decisão. "Não faz isso comigo, não, doutor. Cuido do meu pai de 74 anos. Não sou toda essa periculosidade. Simplesmente eu estava alcoolizado. Te imploro, cuido do meu pai e do meu filho. Não sou esse monstro todo. Eu imploro um voto de confiança."

Após os seguidos pedidos por liberação, o juiz mostrou ar de impaciência e solicitou que uma servidora chamasse a delegacia para retirar Wellington da sala. A audiência durou cerca de oito minutos.

Durante a audiência, a procuradoria do Ministério Público afirmou que o acusado já tinha uma condenação por estupro em 2005, além de ter praticado crimes de violência contra a mulher em 2025.

A Defensoria Pública, por sua vez, afirmou que o mérito não seria analisado naquele momento, que prevalecia a presunção de inocência e que Wellington era hipossuficiente (não possui recursos financeiros para arcar com os custos de processo judicial).

Ainda segundo a defesa, a tentativa de estupro poderia ser qualificada como invasão de domicílio e importunação sexual na fase de instrução criminal.

Luta por quase 20 minutos

Câmeras de segurança registraram quando o suspeito aproveitou a saída de um morador para entrar no condomínio de Jéssica Santos, de 35 anos, no último sábado, 23, em Barueri, na Grande São Paulo.

Wellington invadiu o apartamento da nutricionista. Jessica dormia sozinha já que o namorado havia saído para um evento escolar da filha dele. O namorado havia deixado a porta entreaberta, pois não tinha as chaves e pretendia voltar.

Wellington e Jéssica lutaram por cerca de 20 minutos até que a mulher conseguiu sair do apartamento e pedir ajuda aos vizinhos.

Ainda na audiência, o acusado alegou que não sabia quem encontraria no apartamento. "Eu subi, eu não sei nem andar de elevador, eu não sei nem como eu cheguei lá. Eu não sabia se tinha um homem, se tinha uma mulher, eu não sabia. Podia ter os dois lá."

A Polícia Civil apreendeu o celular do suspeito para analisar mensagens, contatos e possíveis conversas que possam esclarecer se ele monitorava a rotina da nutricionista ou se houve a participação de outras pessoas.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio.