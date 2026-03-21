Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem que invadiu trabalho da ex e a espancou com socos em elevador é preso novamente

Estadão Conteúdo

Ronaldo Ferreira, 20, acusado de agredir brutalmente, com socos na cabeça, a ex-companheira Byanca Aparecida dos Santos dentro de um elevador em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi preso novamente na noite da sexta, 20. Ele havia sido preso em flagrante na terça, 17, um dia depois das agressões, mas foi solto após passar por audiência de custódia.

Na quinta, 19, o desembargador da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Sorci, havia decretado a prisão preventiva de Ronaldo Ferreira, após pedido do Ministério Público.

O Estadão busca contato com a defesa de Ronaldo e deixou espaço aberto para manifestação.

Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver que a vítima ultrapassa a catraca de um prédio comercial e entra no elevador na tentativa de fugir do agressor. Ronaldo corre e consegue alcançá-la. Em seguida, o homem a agride com diversos socos.

O vídeo mostra que a mulher cai no chão, e ele continua com as agressões até que chega outra mulher e o impede de continuar desferindo socos na vítima.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que "policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos prenderam preventivamente o autor das agressões" e que "demais diligências seguem em andamento para a conclusão do caso".

Ronaldo Ferreira está sendo processado pela suposta prática de violência doméstica. O caso ainda será analisado pelo colegiado da 2ª Câmara de Direito Criminal.

"Consta dos autos que, em 16 de março de 2026, por volta das 9h30, teria agredido fisicamente a vítima, sua ex-companheira, com quem possui um filho de sete meses. A ofendida, ao chegar ao local de trabalho, foi surpreendida pelo custodiado, que a perseguiu até o interior do edifício, pulou a catraca de acesso e passou a desferir-lhe socos dentro do elevador, agressões cessadas apenas com a intervenção de uma testemunha que a acompanhava. Após o episódio, o agressor evadiu-se do local. O delito, no contexto de violência doméstica, teria sido motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento e com o recente ajuizamento de ação de alimentos pela vítima", narra o Ministério Público.

O desembargador assinala na decisão que a liberdade de Ronaldo "poderá favorecer a reiteração de condutas violentas contra a vítima, colocando em risco também a ordem pública e a paz social".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher

espancamento

elevador

Guarulhos

ex-namorado

nova prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda