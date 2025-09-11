Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

Estadão Conteúdo

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 11, o rapaz de 20 anos que estava foragido após atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino, no dia 7 de agosto, durante abordagem em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo.

Ele foi localizado na Rua Ancará e conduzido ao 89° Distrito Policial (Jardim Taboão). No mês passado, um outro suspeito de participar do roubo seguido de tentativa de homicídio contra o PM já tinha sido preso.

O policial teve alta hospitalar no dia 13 de agosto, sem nenhuma sequela.

O policial entrou em luta corporal contra um suspeito e, em seguida, foi baleado no pescoço. O autor do disparo fugiu e o PM ficou caído no chão.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), o suspeito se entregou quando percebeu que policiais o cercavam.

O crime ganhou repercussão quando um vídeo registrando o momento foi publicado nas redes sociais - posteriormente, também foi divulgado o vídeo gravado pela câmera corporal do agente.

A situação teve início na Rua África do Sul, na Chácara Santo Antônio, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro.

Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SP

Paraisópolis

polícia

crime

PM

suspeito

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda