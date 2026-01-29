Capa Jornal Amazônia
Homem morre após ser linchado por crime que não cometeu, diz Polícia Civil do Paraná

Estadão Conteúdo

Um homem de 23 anos morreu em Ponta Grossa, no Paraná, após sofrer um linchamento motivado por um crime que ele não cometeu. Deivison Andrade de Lima sofreu as agressões no dia 18 de janeiro e veio a óbito na segunda-feira, 26. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Deivison foi atacado após ser visto como culpado pelo assassinato de Kelly Cristina Ferreira de Quadros, que tinha 42 anos e foi encontrada morta em uma área de mata do município em 16 de janeiro. Um dia após o linchamento de Deivison, a polícia encontrou o verdadeiro autor do crime contra Kelly.

Um homem de 43 anos foi identificado como autor do homicídio da mulher. A polícia encontrou imagens dele andando ao lado de Kelly na direção do local onde o corpo foi encontrado em câmeras de segurança. Inicialmente, o suspeito negou ter cometido o crime, mas depois confessou o assassinato ao ser confrontado com as provas. Ele apontou onde descartou roupas e pertences sujos de sangue, que passarão por perícia.

A Polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um desentendimento ocorrido enquanto consumiam drogas e que o suspeito utilizou uma pedra e um pedaço de madeira para matar Kelly. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.

Quanto a Deivison, a Polícia confirmou que ele conhecia Kelly, mas que não teve envolvimento nenhum no crime. A família de Deivison registrou boletim de ocorrência pelo linchamento apenas no domingo, 25. A Polícia Civil do Paraná informou ainda estar realizando diligências para encontrar os autores do ataque contra o homem.

